Tragödie auf A5 bei Weinheim: Ein Toter nach Unfall mit vier Autos

Hemsbach - Ein schwerer Verkehrsunfall mit vier beteiligten Autos hat am Montagnachmittag auf der A5 bei Hemsbach (Rhein-Neckar-Kreis) ein Todesopfer gefordert.

Es kam zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen auf der A5 bei Hemsbach. © René Priebe / PR-Video

Gegen 15 Uhr ging der Notruf ein. Kurz vor der Anschlussstelle Hemsbach in Fahrtrichtung Frankfurt war es zu einer schweren Kollision gekommen, in die vier Autos verwickelt waren.

Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte bewiesen Ersthelfer Zivilcourage. Sie befreiten einen schwerst verletzten Mann aus seinem Wagen und begannen sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen.

Kurz darauf übernahm der Rettungsdienst, der unter anderem mit einem Hubschrauber und dem hochspezialisierten Medical Intervention Car (MIC) des Universitätsklinikums Heidelberg angerückt war, die Versorgung.

Doch trotz aller intensivmedizinischen Bemühungen kam für den Mann jede Hilfe zu spät. Er erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort.

Laut Feuerwehr wurden zudem mehrere Beteiligte leicht verletzt.