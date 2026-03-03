Sperrung auf der A19: Lkw kippt um, Fahrer eingeklemmt
Malchow - Chaos auf der A19 bei Malchow! Gegen 5.25 Uhr am Dienstagmorgen geriet ein Lkw in Fahrtrichtung Rostock aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kippte auf die rechte Seite. Die Straße ist im Bereich der Unfallstelle halbseitig gesperrt.
Der Fahrer konnte sich zunächst nicht selbst retten, teilte die Polizei mit. Sofort eilten zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zum Unfallort.
Schließlich befreite die Feuerwehr den 26-jährigen Fahrer aus seinem verunglückten Lkw. Verletzt wurde dieser durch den Crash nur leicht.
Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Mann zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Plau gebracht.
Doch die Bergungsarbeiten gestalten sich weiterhin schwierig, sodass die A19 im Bereich der Unfallstelle noch immer halbseitig gesperrt ist. Autofahrer müssen daher aktuell mit Einschränkungen rechnen. Zum entstandenen Sachschaden gab es bisher keine Angaben.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die genaue Ursache für den Unfall zu klären. Ob technische Probleme, ein Fahrfehler oder äußere Einflüsse den Unfall ausgelöst haben, ist noch unklar.
Titelfoto: Polizeipräsidium Rostock