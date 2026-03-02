Kurioser Übeltäter: Baum kracht plötzlich vor Autofahrer auf die Straße

Geesthacht - Plötzlich fiel am Sonntagabend in Geesthacht ( Schleswig-Holstein ) ein Baum mitten auf die Fahrbahn: Mit dem Grund hatte der Autofahrer wohl nicht gerechnet.

Ein nagender Biber sorgte für viel Aufruhr am Sonntagabend. © Polizeidirektion Ratzeburg

Gegen 23.25 Uhr wurde die Ratzeburger Polizei über den Vorfall informiert.

Als ein 37-jähriger Lauenburger die Elbuferstraße entlangfuhr, landete plötzlich ein Baum direkt vor seinem Auto auf der Straße.

Allerdings war laut Angaben der Polizei kein Sturm oder Ähnliches für den Fall des Baumes verantwortlich - sondern ein nagender Biber.