Kurioser Übeltäter: Baum kracht plötzlich vor Autofahrer auf die Straße
Geesthacht - Plötzlich fiel am Sonntagabend in Geesthacht (Schleswig-Holstein) ein Baum mitten auf die Fahrbahn: Mit dem Grund hatte der Autofahrer wohl nicht gerechnet.
Gegen 23.25 Uhr wurde die Ratzeburger Polizei über den Vorfall informiert.
Als ein 37-jähriger Lauenburger die Elbuferstraße entlangfuhr, landete plötzlich ein Baum direkt vor seinem Auto auf der Straße.
Allerdings war laut Angaben der Polizei kein Sturm oder Ähnliches für den Fall des Baumes verantwortlich - sondern ein nagender Biber.
Das Tier blieb sogar so lange an der Unfallstelle vor Ort, bis die Polizisten eintrafen. Der Schaden an dem Auto sei laut Polizei gering.
Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Anschließend konnte der 37-Jährige mit seinem Auto weiterfahren.
Titelfoto: Polizeidirektion Ratzeburg