Busfahrer verliert Kontrolle und kracht gegen Autos

Göppingen - Wohl wegen eines medizinischen Problems eines Busfahrers ist es in Göppingen zu einer Karambolage mit mehreren Autos gekommen.

In Göppingen hat ein Busfahrer mehrere Autos beschädigt. Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Der 48 Jahre alte Mann hatte laut Polizei am Montagabend gegen 23.50 Uhr im Ortsteil Manzen auf der Spitzbergstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, sodass sein Linienbus erst drei geparkte Autos aufeinander schob und noch gegen ein weiteres stieß.

Die beiden Fahrgäste im Bus blieben unverletzt, der Fahrer kam ins Krankenhaus.

Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 70.000 Euro.