Busfahrer will abbiegen, überlegt es sich jedoch anders - mit tödlichen Folgen
Mülheim-Kärlich - Ein schwerer Unfall auf der K44 in der Ortslage Mülheim-Kärlich hat ein Menschenleben gekostet. Für einen 62 Jahre alten Motorradfahrer kam nach einer Kollision mit einem Linienbus jede Hilfe zu spät.
Laut Polizeiangaben vom Dienstag war der Fahrer des Busses am Montagabend gegen 18.44 Uhr auf der Kreisstraße mit seinem Fahrzeug aus Urmitz kommend in Richtung Weißenthurm unterwegs.
Als er in die Straße "Rheinau" abbiegen wollte, ordnete sich der Mann auf dem entsprechenden Fahrstreifen ein. Noch während des Abbiegens entschied er sich allerdings plötzlich um und wechselte deshalb wieder auf die rechte Spur.
Er übersah bei diesem Manöver den von hinten nahenden Biker, der nicht ausweichen konnte.
Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer so schwer verletzt wurde, dass er noch am Unfallort verstarb. Im Bus befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalles keine Fahrgäste, der Fahrer erlitt einen Schock.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa