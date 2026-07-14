Schwerer Unfall: Senior erfasst Kind auf Fußgängerüberweg
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Von Kathrin Löffler
Steinheim am Albuch - Im Zuge eines Unfalls in Baden-Württemberg wurde ein Kind beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst.
Ein Kind ist in Steinheim am Albuch (Kreis Heidenheim) vom Wagen eines Seniors erfasst und schwer verletzt worden.
Ein Rettungshubschrauber flog den Siebenjährigen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.
Das Kind hatte am Montag mit einem Tretroller eine Straße auf einem Fußgängerüberweg überquert. Der 79-jährige Autofahrer hatte das Kind laut Polizei übersehen.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa