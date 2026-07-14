Schwerer Unfall: Senior erfasst Kind auf Fußgängerüberweg

Steinheim am Albuch - Im Zuge eines Unfalls in Baden-Württemberg wurde ein Kind beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst.

Ein Rettungshelikopter brachte das schwer verletzte Kind ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Ein Kind ist in Steinheim am Albuch (Kreis Heidenheim) vom Wagen eines Seniors erfasst und schwer verletzt worden.

Ein Rettungshubschrauber flog den Siebenjährigen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.