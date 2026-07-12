Schlimmer Unfall in Baden-Württemberg: Bundespolitiker offenbar verunglückt

Hechingen - Bei einem Unfall auf der B27 in Baden-Württemberg nahe Hechingen (Zollernalbkreis) sind am Sonntagvormittag vier Menschen zu Schaden gekommen. Ein Bundespolitiker soll schwer verletzt worden sein.

Ein Auto hat sich am Sonntagvormittag auf der B27 nahe Hechingen überschlagen. © Ralf Biesinger/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war ein 51-Jähriger auf der linken Spur unterwegs gewesen und aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Auto auf der rechten Spur kollidiert. Der Wagen des Mannes habe sich überschlagen. Er selbst sei eingeklemmt worden und hätte mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden müssen.

Der Schwäbischen Zeitung liegen gesicherte Informationen vor, dass es sich bei dem Verunglückten um Thomas Bareiß (51, CDU) handelt. Er sei notoperiert worden und befinde sich inzwischen außer Lebensgefahr.

Der Parlamentarier ist seit 2005 Mitglied des Deutschen Bundestages und vertritt als direkt gewählter Abgeordneter den Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen. Er wollte dem Bericht zufolge beim Sommerfest in Herbertingen einen Brunnen einweihen und anschließend im Rahmen seiner Sommertour an den Heimattagen in Mengen teilnehmen.

Laut Polizei hatten sich der 50-jährige Fahrer des anderen Autos und seine beiden Mitfahrerinnen im Alter von 40 und 47 Jahren ebenfalls Verletzungen zugezogen.