Baumstämme auf Brücke! A60 bei Mainz teilweise gesperrt

Mainz - Nach einem folgenschweren Unfall auf der Weisenauer Brücke bei Mainz ist die A60 in Fahrtrichtung Bingen ab der Anschlussstelle Bischofsheim gesperrt.

Ein Lastwagen-Unfall sorgt auf der A60 für Behinderungen. © Verkehrsdirektion Mainz

Ein Lkw sei am Montagvormittag gegen 11.37 Uhr aus bislang noch ungeklärter Ursache umgekippt und habe geladene Baumstämme verloren, teilte die Polizei zum Unfall mit. Zuvor sei das Fahrzeug laut den Beamten heftig ins Schlingern geraten.

Es seien etwa 25 Baumstämme vom Lkw gefallen. Ein Teil blockiere die Fahrbahn, weitere seien auf dem angrenzenden Fahrradweg liegengeblieben.

Zudem seien einige Baumstämme über das äußere Brückengeländer in den Rhein gefallen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 25.000 Euro.

Wegen der aufwendigen Bergungs- und Reinigungsarbeiten müsse die Fahrbahn in Fahrtrichtung Bingen gesperrt werden.