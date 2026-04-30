Tragischer Unfall im Wald: Arbeiter von Ästen erschlagen

Ulm - Bei einem Unfall bei Waldarbeiten ist ein Mann am Mittwoch in Ulm tödlich verunglückt.

Der 55-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. (Symbolfoto) © Christoph Reichwein/dpa

Gegen 14 Uhr sägten ein 78-Jähriger und ein 55-Jähriger im Waldgebiet Banäcker Äste durch, um Totholz zu entfernen, teilt die Polizei mit.

Als plötzlich Äste herabfielen, wurde ein Arbeiter tödlich, ein anderer schwer verletzt.

Der 78-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.