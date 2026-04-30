Tragischer Unfall im Wald: Arbeiter von Ästen erschlagen
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Ulm - Bei einem Unfall bei Waldarbeiten ist ein Mann am Mittwoch in Ulm tödlich verunglückt.
Gegen 14 Uhr sägten ein 78-Jähriger und ein 55-Jähriger im Waldgebiet Banäcker Äste durch, um Totholz zu entfernen, teilt die Polizei mit.
Als plötzlich Äste herabfielen, wurde ein Arbeiter tödlich, ein anderer schwer verletzt.
Der 78-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.
Sein 55-jähriger Kollege wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.
Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa