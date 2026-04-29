Mutter parkt mitten auf der Autobahn, Sohn steigt aus und wird von Sprinter erfasst

Bremen - Schock auf der A27: Auf Höhe Überseestadt kam es am Mittwochmittag zu einem kuriosen Unfall, ein 29-Jähriger wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Der 29-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Windschutzscheibe des Transporters geschleudert. © Hüneke

Nach Angaben der Polizei hielt eine 56-jährige Autofahrerin gegen 11.40 Uhr mit ihrem VW Golf aus bislang ungeklärter Ursache auf einem gesperrten Ausfädelungsstreifen hinter einem Sicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei an.

Woraufhin ihr 29-jähriger Beifahrer – nach TAG24-Informationen der Sohn der Frau – aus dem Wagen ausstieg und auf der Fahrbahn von einem herannahenden weißen Transporter erfasst und lebensgefährlich verletzt wurde.

Rettungskräfte versorgten ihn zunächst vor Ort, anschließend wurde er mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Der 46-jährige Fahrer des Transporters sowie die 56-Jährige standen unter Schock. Die Mutter des Beifahrers musste ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden.