Crash an Bahnübergang: Zug erfasst Auto - Fahrer erliegt seinen Verletzungen

Gengenbach - An einem Bahnübergang in Gengenbach (Ortenaukreis) hat sich am Mittwochmittag ein schwerer Unfall ereignet, bei dem ein Auto mit einem durchfahrenden Zug kollidierte. Der Autofahrer verlor dabei sein Leben.

Für den Autofahrer kam jede Hilfe zu spät. © Moritz Moser / EinsatzReport24

Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 11 Uhr am Bahnübergang in der Kinzigstraße zu dem Unglück. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr das Auto an dem halbseitig beschrankten und funktionsfähigen Bahnübergang in den Gleisbereich ein und stieß dort mit dem Regionalexpress zusammen.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten am Vormittag aus.

Zudem landete ein Rettungshubschrauber am Einsatzort. Für den Autofahrer kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Im Zug befanden sich zum Zeitpunkt der Kollision rund 200 Fahrgäste. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen blieben diese unverletzt.

Der Regionalexpress konnte nach einer ersten Spurensicherung zum nächsten geeigneten Bahnhof weiterfahren. Dort können die Insassen aussteigen und werden von einem Betreuungsteam versorgt sowie von der Polizei befragt.

Auch der Zugführer blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt und wird vom Rettungsdienst und dem DB-Notfallmanagement betreut.