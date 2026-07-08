E-Auto brennt aus: Zwei Insassen sterben nach missglücktem Überholmanöver

Bartholomä - Ein missglücktes Überholmanöver hat am späten Dienstagabend auf der L1165 im Ostalbkreis zu einem schweren Unfall geführt. Ein Elektroauto prallte gegen einen Baum und ging in Flammen auf. Für die beiden Insassen kam jede Hilfe zu spät.

Die beiden Insassen konnten nicht mehr aus dem Wrack gerettet werden. © Jason Tschepljakow/dpa

Der 34-jährige Fahrer eines Hyundai IONIQ 5 setzte gegen 22.20 Uhr auf der Strecke zwischen Wental und Bartholomä dazu an, ein vor ihm fahrendes Fahrzeug zu überholen.

Als ihm ein anderes Auto entgegenkam, musste der 34-Jährige den Überholvorgang jedoch abbrechen und scherte wieder hinter dem vorausfahrenden Wagen ein. Bei diesem Manöver verlor er laut Polizeiangaben die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Wagen geriet ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Das Elektroauto wurde dabei zurück auf die Straße geschleudert, wo es nach rund 30 Metern zum Stehen kam. Unmittelbar danach fing der Wagen Feuer und brannte vollständig aus.

Für den 34-jährigen Fahrer und seine 43-jährige Beifahrerin endete der Unfall tödlich. Sie erlitten schwerste Verletzungen und konnten von den Rettungskräften nur noch tot aus dem ausgebrannten Wrack geborgen werden.