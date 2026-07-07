Drei Arbeiter durch 450 Grad heißes Zink teils schwer verletzt

Oberndorf - Drei Arbeiter sind am Dienstagmorgen in Oberndorf am Neckar (Kreis Rottweil) durch umher spritzendes heißes Zink teils schwer verletzt worden.

Ein Rettungshubschrauber flog die Unfallstelle an. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizei mitteilte, hatte es in einem Betrieb für Oberflächentechnik gegen 5.30 Uhr beim Galvanisierungsprozess eine explosionsartige Verdampfung gegeben.

Dadurch löste sich ein Bauteil und stürzte in ein etwa 450 Grad heißes Zinkbad.

Das Zink spritzte heraus und verletzte die Männer im Alter von 38, 52 und 56 Jahren. Zwei von ihnen kamen per Rettungshubschrauber in Spezialkliniken, der dritte in ein örtliches Krankenhaus.