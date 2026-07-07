Schrecklicher Unfall an Bahnübergang: Radfahrerin von Zug erfasst und getötet

Alzenau - Schrecklicher Unfall in Unterfranken nahe der Grenze zu Hessen : Eine 43 Jahre alte Fahrradfahrerin ist von einer Regionalbahn erfasst und tödlich verletzt worden.

Eine 43 Jahre alte Fahrradfahrerin ist bei einem Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang erfasst worden. © Ralf Hettler

Laut Polizeiangaben vom Dienstagnachmittag war die Frau am Vormittag gegen 10.40 Uhr unterwegs, als sie im Bereich Kälberau mit ihrem Fahrrad in Richtung Michelbach fahrend außerhalb des Ortes einen unbeschrankten Bahnübergang überqueren wollte und dabei offenbar die Bahn übersah.

Sie wurde von der herannahenden Kahlgrundbahn erfasst und so erheblich verletzt, dass sie am Unfallort starb. Ein hinzugerufener Notarzt konnte lediglich den Tod der 43-Jährigen feststellen.

Die Alzenauer Polizeikräfte haben die Aufnahme des Unfalls übernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Beamten hierbei auch von einem Sachverständigen unterstützt.