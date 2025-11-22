Crash in Freital: Lkw prallt gegen Lokomotive - 125.000 Euro Schaden!

Freital - Am Samstagmorgen ereignete sich ein Unfall in Freital : Ein Lkw ist mit einer Lokomotive zusammengeprallt.

Der Lkw krachte gegen eine Lokomotive auf einem Firmengelände. © Roland Halkasch

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, war der 50-jährige Fahrer gegen 9 Uhr auf der Dresdner Straße unterwegs.

Aus bisher ungeklärten Gründen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, rammte mehrere Verkehrsschilder und prallte schließlich gegen einen Ausstellungszug auf einem Firmengelände.

Der Mann wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt - der entstandene Sachschaden wird auf rund 125.000 Euro geschätzt.