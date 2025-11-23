Baby sitzt im Auto: Mann und Frau bei schwerem Unfall verletzt

Weimar - Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Samstagabend auf der Bundesstraße 7 bei Weimar zu jeder Menge Stillstand geführt.

Die beiden Verletzten wurden in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto) © 123rf/amitdnath

Ein 31-Jähriger war kurz vor dem Ortseingang von Weimar in den Gegenverkehr geraten. Das Auto des Unfallverursachers streifte daraufhin ein entgegenkommendes Fahrzeug und kollidierte mit einem weiteren Pkw. Ein weiteres Auto wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile demoliert, teilte die Polizei mit.

Der 31-Jährige und seine 30-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der Mann und die Frau wurden im Anschluss von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Ein vier Monate altes Baby, welches sich auf der Rückbank im Auto befand, blieb unverletzt.