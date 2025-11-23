Vorfahrt missachtet und Lkw gerammt: Audi-Fahrerin (19) im Krankenhaus

Unfall nahe Reutlingen. Als eine junge Audi-Fahrerin die Vorfahrt missachtete, kollidierte sie mit einem Lkw und landete wie ihre Beifahrerin im Krankenhaus.

Von Martin Gaitzsch

Reutlingen - Dass sie die Vorfahrts-Regeln missachtete, hatte für eine junge Autofahrerin nahe Reutlingen am Samstag verheerende Folgen. Die Frau kollidierte mit ihrem Audi A1 auf der Landesstraße A378a mit einem Lkw und landete im Krankenhaus.

Am Audi A1 entstand Totalschaden.  © onw-images / Enrique Kaczor

Laut Polizei stießen die beiden Fahrzeuge gegen 15.15 Uhr zwischen Sondelfingen und Rommelsbach zusammen, als die 19-Jährige, die in Richtung Rommelsbach fuhr, die Vorfahrt eines Autotransporters nicht befolgte, der in Richtung Metzingen unterwegs war.

Das Fahrzeug der jungen Frau wurde mehrere Meter über die angrenzende K6720 geschleudert, es kam schließlich in Richtung Rommelsbach zum Stillstand.

Die Fahrerin wurde durch den Aufprall im Wagen eingeschlossen und erlitt schwere Verletzungen. Auch ihre Beifahrerin (52) wurde schwer verletzt, obwohl sie den Audi selbstständig verlassen konnte.

Beide Damen kamen schließlich in eine Klinik. Glimpflich kam der Lkw-Fahrer davon, der unverletzt blieb.

Kein Durchkommen: Die Straße musste an der Unfallstelle für Reinigungs- und Bergungsarbeiten rund drei Stunden gesperrt werden.  © onw-images / Enrique Kaczor

Die Straße musste für Unfallaufnahme, Reinigung und Bergungsarbeiten rund drei Stunden bis 18.15 Uhr voll gesperrt werden. Am Audi entstand Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Der Schaden am Lkw beträgt Polizeiangaben zufolge circa 30.000 Euro.

Titelfoto: onw-images / Enrique Kaczor

