Mercedes landet auf dem Dach: 23-Jähriger verursacht 160.000 Euro Schaden

Winnenden - In Winnenden (Rems-Murr-Kreis) kam es am späten Montagabend zu einem schweren Unfall . Trotz des massiven Schadensbildes kam ein junger Mann wie durch ein Wunder mit dem Schrecken davon.

Der Luxuswagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. © 7aktuell.de | Kevin Lermer

Gegen 22.45 Uhr war der Mercedes-Fahrer auf der K 1913 zwischen Winnenden und Breuningsweiler unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war er vermutlich mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit unterwegs.

Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich im angrenzenden Grünstreifen und blieb dann auf dem Dach liegen.

Am Mercedes entstand Totalschaden. Die Polizei schätzt die Schadenhöhe auf rund 160.000 Euro.