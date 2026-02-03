Mann entdeckt zufällig Auto im Graben: Toter Fahrer steckte noch im Wrack

Oldenswort - Am Montagabend hat ein vorbeifahrender Autofahrer bei Oldenswort (Kreis Nordfriesland) ein Fahrzeug im Graben entdeckt. Der Fahrer steckte noch im Wrack.

Das Fahrzeug war in der Dunkelheit nur schwer erkennbar. © Florian Sprenger

Gegen 18.45 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr ein. Ein Mann, der zufällig an der Unfallstelle vorbeigefahren war, hatte das auf dem Dach liegende Fahrzeug gesehen und eine eingeklemmte Person gemeldet.

Wie lange das Auto schon im Graben lag, sei nicht bekannt, so ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24. Durch die Dunkelheit war das Auto im Graben nur schwer erkennbar.

Die eintreffenden Rettungskräfte befreiten den 64-Jährigen aus dem Wrack, konnten aber nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Nach ersten Erkenntnissen war der 64-Jährige auf der Landstraße 311 unterwegs. Offenbar hatte er eine T-Kreuzung übersehen, schoss darüber hinweg und landete auf einer Koppel, wo er sich mit dem Fahrzeug überschlug. Andere Autofahrer sollen nicht beteiligt gewesen sein.