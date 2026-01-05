Crash mit neun Insassen bei Wiesbaden sorgt für Großeinsatz: Ein Kind schwer verletzt

Auf der B455 bei Wiesbaden krachten am Sonntag zwei Autos ineinander. Insgesamt neun Menschen befanden sich in den Fahrzeugen. Ein Kind wurde schwer verletzt.

Von Maximilian Hölzel

Wiesbaden - Heftiger Crash! Auf der B455 bei Wiesbaden krachten am Sonntagabend zwei Autos ineinander. Insgesamt neun Menschen befanden sich in den Fahrzeugen. Für ein Kind endete der Zusammenstoß im Krankenhaus.

Auf der Landstraße zwischen Heßloch und Naurod kam es am Sonntag zu einer Kollision zwischen einem Skoda und einem Ford.
© 5VISION.NEWS

Nach Angaben der Feuerwehr ereignete sich der Unfall kurz vor 18 Uhr auf der B455 zwischen den Abfahrten Heßloch und Naurod.

Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde ein Kind schwer verletzt, zwei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. Die übrigen Insassen blieben unverletzt.

Das schwer verletzte Kind musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht werden.

Aufgrund der hohen Zahl betroffener Personen wurden gleich mehrere Einsatzkräfte alarmiert.

Neben der Berufsfeuerwehr Wiesbaden waren auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Naurod, Rambach und Sonnenberg im Einsatz.

Insgesamt neun Personen befanden sich während dem Unfall in den beiden Fahrzeugen.
© 5VISION.NEWS

Unfallursache muss noch ermittelt werden

Zusätzlich waren der Rettungsdienst sowie ein leitender Notarzt vor Ort. Unterstützung kam außerdem von einer sogenannten Sofort-Einheit aus dem Rheingau-Taunus-Kreis.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die B455 vollständig gesperrt werden. Zur genauen Unfallursache und zum Unfallhergang sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: 5VISION.NEWS

