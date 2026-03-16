Crash auf Einsatzfahrt: Zwei Polizisten bei Unfall verletzt

Pforzheim - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Polizeiauto und einem Škoda sind am Sonntagnachmittag zwei Beamte verletzt worden. Der Streifenwagen war zum Unfallzeitpunkt auf dem Weg zu einem dringenden Einsatz.

Zwei Autos, darunter ein Streifenwagen, wurden schwer beschädigt. © Waldemar Gress / EinsatzReport24

Gegen 16 Uhr alarmierte ein Unfall im Kreuzungsbereich Wildbader Straße/Dietlinger Straße die Rettungskräfte. Laut Polizei befand sich die Streifenbesatzung auf einer Einsatzfahrt mit eingeschaltetem Blaulicht und Sondersignal in Richtung Wilferdinger Höhe.

Die Fahrerin des Polizeiwagens hatte ihre Geschwindigkeit vor der Kreuzung verringert und tastete sich bei Rotlicht vorsichtig in den Bereich vor.

Dennoch erfasste ein 30-jähriger Škoda-Fahrer, der die Kreuzung im selben Zeitpunkt passierte, den Streifenwagen.

Während der Škoda-Fahrer den Unfall nach aktuellem Stand unverletzt überstand, erlitten die beiden Beamten leichte Verletzungen. Sie wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.