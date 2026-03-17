Auto von Geschwistern überschlägt sich und landet im Graben: "Das Wasser kommt rein"
Mississippi (USA) - Was als ganz normale Spritztour begann, wurde für drei Geschwister aus dem US-Bundesstaat Mississippi zu einem absoluten Horrortrip.
Vergangenen Freitag fuhren Mariah, Michael und Matthew Gill mit ihrem Auto auf der "Interstate 10". Während ihres Ausfluges herrschte reger Verkehr auf der amerikanischen Autobahn, berichtete die Mutter der drei auf GoFundMe.
Plötzlich habe ein "rücksichtsloser Fahrer" den Wagen der Geschwister von der Straße gedrängt und den Tatort verlassen. Das Fahrzeug der Familie Gill habe sich infolgedessen überschlagen und sei in einem Wassergraben zum Stillstand gekommen.
"Dank des schnellen Eingreifens hilfsbereiter Menschen überlebten unsere Kinder, doch die Folgen sind überwältigend", schrieb die Mutter der Verunglückten unter dem Spendenaufruf.
Das Unglück brannte sich in Mariahs Gedächtnis ein. "Ich konnte meine Brüder schreien hören: 'Das Wasser kommt rein!'", erklärte sie in einem Gespräch mit WLOX-TV. Als das Fahrzeug mitsamt den Schülern zu ertrinken drohte, wurden zunächst die Jungs aus dem Auto gezogen.
"Sie kamen heraus, und ich hörte sie sagen: 'Meine Schwester ist noch da drin'", fügte sie hinzu. Über ein Dutzend Personen haben am Straßenrand angehalten, um den Geschwistern zu Hilfe zu eilen.
"Als das Auto sich überschlug, befürchtete ich, dass uns schwere Zeiten bevorstehen würden", beichtete der Augenzeuge JD Duran im Interview.
Neben den Arztrechnungen folgen nun auch weitere Kosten für Familie Gill
Nun häufen sich die Rechnungen bei Familie Gill. "Wir stehen vor erheblichen finanziellen Herausforderungen, während wir uns um die Genesung unserer Kinder kümmern müssen", erklärte die Mutter der drei Geschwister auf der Spenden-Plattform.
Zu den erdrückenden Arztrechnungen kommt indessen auch die mühsame Suche nach einem Wagen, der Mariah zuverlässig zur Ausbildung und Arbeit bringen soll, hinzu. "Ohne ein eigenes Auto ist sie völlig aufgeschmissen", betonte ihre Mutter.
Die Spendenaktion läuft bereits seit einigen Tagen. Die Mutter der drei Geschwister bittet "demütig um Hilfe" und hofft, einige Kosten mit dem Aufruf decken zu können.
Titelfoto: Fotomontage/Screenshot/GoFundMe/Marie Garside Michael Gill