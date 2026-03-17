Auto von Geschwistern überschlägt sich und landet im Graben: "Das Wasser kommt rein"

Mississippi (USA) - Was als ganz normale Spritztour begann, wurde für drei Geschwister aus dem US -Bundesstaat Mississippi zu einem absoluten Horrortrip.

Sowohl Mariah, Michael als auch Matthew Gill wurden kurz nach dem Unfall aus dem Auto gezogen. © Fotomontage/Screenshot/GoFundMe/Marie Garside Michael Gill

Vergangenen Freitag fuhren Mariah, Michael und Matthew Gill mit ihrem Auto auf der "Interstate 10". Während ihres Ausfluges herrschte reger Verkehr auf der amerikanischen Autobahn, berichtete die Mutter der drei auf GoFundMe.

Plötzlich habe ein "rücksichtsloser Fahrer" den Wagen der Geschwister von der Straße gedrängt und den Tatort verlassen. Das Fahrzeug der Familie Gill habe sich infolgedessen überschlagen und sei in einem Wassergraben zum Stillstand gekommen.

"Dank des schnellen Eingreifens hilfsbereiter Menschen überlebten unsere Kinder, doch die Folgen sind überwältigend", schrieb die Mutter der Verunglückten unter dem Spendenaufruf.

Das Unglück brannte sich in Mariahs Gedächtnis ein. "Ich konnte meine Brüder schreien hören: 'Das Wasser kommt rein!'", erklärte sie in einem Gespräch mit WLOX-TV. Als das Fahrzeug mitsamt den Schülern zu ertrinken drohte, wurden zunächst die Jungs aus dem Auto gezogen.

"Sie kamen heraus, und ich hörte sie sagen: 'Meine Schwester ist noch da drin'", fügte sie hinzu. Über ein Dutzend Personen haben am Straßenrand angehalten, um den Geschwistern zu Hilfe zu eilen.

"Als das Auto sich überschlug, befürchtete ich, dass uns schwere Zeiten bevorstehen würden", beichtete der Augenzeuge JD Duran im Interview.