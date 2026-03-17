Rentnerin (84) erfasst Krippengruppe mit Auto, kleines Mädchen schwer verletzt

Niesky (Landkreis Görlitz) - Ein schwerer Unfall hat am Dienstagvormittag in der Kleinstadt Niesky (Landkreis Görlitz) für einen Schock gesorgt. Eine 84-jährige Autofahrerin übersah eine Gruppe von Kleinkindern auf dem Zebrastreifen und konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen.

Die Rentnerin (84) fuhr mit ihrem Opel Corsa in die Kindergarten-Gruppe. © Fotomontage/xcitepress/christian essler

Die Opel-Corsa-Fahrerin war gegen 10.30 Uhr auf der Bautznerstraße in Richtung Zinzendorfplatz unterwegs, als sich das Unglück ereignete. Eine Krippen-Gruppe, bestehend aus zwei Erziehern sowie zwei Bollerwagen voller Kinder, war gerade dabei, die Straße zu überqueren.

Wie eine Sprecherin der Görlitzer Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, hatte eine Krippen-Gruppe bereits den Zebrastreifen passiert. Kurz darauf betrat ein 46-jähriger Erzieher gemeinsam mit zwei im Wagen sitzenden Kindern die Fahrbahn.

Die Rentnerin versuchte noch zu bremsen - jedoch ohne Erfolg. Beim Aufprall wurden das Mädchen sowie der Junge (beide 1) aus dem Bollerwagen geschleudert und fielen auf die Fahrbahn.

Die Einjährige erlitt bei dem Unfall schwerwiegende Verletzungen und wurde infolgedessen in ein Krankenhaus eingeflogen, berichtete die Sprecherin.

Der angefahrene Erzieher wurde nur leicht verletzt. Auch der Junge kam mit einem Schrecken und ohne größere Kratzer davon. Nur kurze Zeit später traf am Unfallort ein Kriseninterventionsteam ein.