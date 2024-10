Deutsche rast Familie in Italien tot: Jetzt steht ihre Strafe fest

Santo Stefano di Cadore - Mehr als ein Jahr nach einem Unfall mit drei Toten in Italien hat ein italienisches Gericht das Strafmaß für eine Deutsche offiziell bestätigt.

Die Audi-Fahrerin wurde mehr als ein Jahr nach dem Unfall verurteilt. © -/Vigili del Fuoco/dpa

Bereits vergangene Woche hatten sich Staatsanwaltschaft und Verteidigung auf eine Strafe von vier Jahren und acht Monaten geeinigt. Die Frau aus Niederbayern müsse die Strafe in einer psychiatrischen Einrichtung verbüßen, berichtete die Nachrichtenseite "RaiNews".

Im Juli vergangenen Jahres hatte die Frau aus dem Raum Deggendorf in Bayern mit ihrem Wagen eine Fußgängergruppe im norditalienischen Ort Santo Stefano di Cadore nahe der Grenze zu Österreich erfasst.

Ein zweijähriger Junge sowie dessen Vater und Großmutter starben. Die Mutter kam verletzt in eine Klinik, der Großvater erlitt laut Berichten einen Herzinfarkt.

Es war zunächst unklar, wo die Deutsche ihre Strafe verbüßen muss. Nach dem tödlichen Unfall befand sich die Frau zuerst in Untersuchungshaft auf der Insel Giudecca bei Venedig. Später wurde sie jedoch in eine psychiatrische Einrichtung in der Nähe von Verona verlegt.