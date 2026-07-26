Renault-Fahrerin übersieht Biker und verletzt ihn schwer

Zwenkau - Bei einem Unfall im Landkreis Leipzig ist am Freitagabend ein 53-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Ein Motorradfahrer ist am Freitag im Landkreis Leipzig bei einem Unfall schwer verletzt worden. (Symbolbild) © nastenkapeka/123RF

Der Crash ereignete sich gegen 18.05 Uhr auf der B2 im Ortsteil Rüssen-Kleinstorkwitz, wie Polizeisprecher Paul Engelmann mitteilte.

Die Fahrerin (54) eines Renault, die zunächst auf der Coburger Straße unterwegs war, wollte dort nach links auf die Bundesstraße auffahren. Dabei soll sie den Motorradfahrer, der kurz zuvor noch mit seiner Triumph an einem abbiegenden, unbeteiligten Fahrzeug vorbeigefahren war, übersehen haben.

Es kam zur Kollision, in deren Folge der Biker stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog.

Rettungskräfte brachten den 53-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf circa 10.000 Euro.