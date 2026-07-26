Kölner erfasst Radfahrer in Düsseldorf: 50-Jähriger muss sofort in Klinik

Düsseldorf - Ein Radfahrer (50) ist bei einem Verkehrsunfall am Wochenende von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine nahe gelegene Klinik, die Ermittlungen laufen. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath

Ausgelöst worden sei der Unfall laut Polizei durch einen 27 Jahre alten Autofahrer aus Köln, der am Freitag auf der Luegallee stadtauswärts unterwegs war und schließlich in den Kaiser-Friedrich-Ring abbiegen wollte.

Dabei übersah der Kölner allerdings den Radfahrer und erfasste ihn. Durch den Crash stürzte der Mann zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu.

Ein zur Unfallstelle gerufener Rettungswagen brachte den Mann kurz darauf in eine Klinik.