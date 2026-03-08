Spektakulärer Unfall: 18-Jährige schießt mit Audi durch den Neckar

Rottweil - Für eine Fahranfängerin in Rottweil endete ein nächtliches Überholmanöver in den frühen Morgenstunden des Sonntages mit einem spektakulären Unfall .

Polizei und Rettungsdienst rückte zum Neckarufer in Rottweil aus. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Gegen 0.40 Uhr war die 18-jährige Fahrerin mit ihrem Audi A3 auf der Tuttlinger Straße stadtauswärts unterwegs. Nachdem sie ein anderes Auto überholt hatte, verlor sie im Bereich der Einmündung zur Schwenninger Straße aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen.

Laut Polizei kam der A3 nach rechts von der Fahrbahn ab, krachte gegen mehrere Verkehrsschilder, schoss über einen Parkplatz und landete schließlich im Neckar. Der Audi durchquerte das Flussbett komplett und kam erst an einer Mauer auf der gegenüberliegenden Uferseite zum Stillstand.

Die Fahrerin sowie ihre gleichaltrige Beifahrerin konnten sich aus eigener Kraft aus dem Fahrzeug befreien. Der Rettungsdienst brachte die beiden jungen Frauen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr Rottweil rückte mit einem Großaufgebot von 22 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen an, um die Unfallstelle abzusichern und ausgelaufene Betriebsstoffe im Neckar zu binden. Ein Abschleppdienst hob den Audi mittels eines Krans aus dem Flussbett.