Schwerer Unfall: Motorradfahrer kracht mit Auto zusammen
Leinefelde - Auf einer Landstraße im Kreis Eichsfeld hat sich am Montagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt.
Wie die Polizei erklärte, war der 53-Jährige auf der L3080 in Richtung Leinefelde unterwegs.
Das Unglück hatte seinen Lauf genommen, als ein vor ihm befindlicher Autofahrer gebremst hatte. Hierdurch geriet der Biker in den Gegenverkehr und krachte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.
Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt und versucht, den genauen Unfallhergang zu klären.
Das Motorrad sowie das entgegenkommende Auto wurden bei dem Unfall stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Landstraße war bis kurz nach 16 Uhr voll gesperrt.
Titelfoto: Gregor Mühlhaus