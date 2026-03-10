Schwerer Unfall: Motorradfahrer kracht mit Auto zusammen

Leinefelde - Auf einer Landstraße im Kreis Eichsfeld hat sich am Montagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt.

Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. © Gregor Mühlhaus

Wie die Polizei erklärte, war der 53-Jährige auf der L3080 in Richtung Leinefelde unterwegs.

Das Unglück hatte seinen Lauf genommen, als ein vor ihm befindlicher Autofahrer gebremst hatte. Hierdurch geriet der Biker in den Gegenverkehr und krachte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.

Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt und versucht, den genauen Unfallhergang zu klären.