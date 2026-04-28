Drama beim Einparken: Senior erfasst vier Kinder vor Imbisswagen

Philippsburg - Verheerender Fahrfehler: Am Montagmittag kam es in Philippsburg zu einem Unfall , in den auch Kinder verwickelt wurden. Insgesamt wurden fünf Personen verletzt.

Der Rettungsdienst brachte die Grundschulkinder in Kliniken. (Symbolfoto) © Stephan Jansen/dpa

Gegen 13 Uhr wollte ein Senior (75) mit seinem Fahrzeug vorwärts in eine Parklücke direkt in der Hauptstraße einfahren.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verwechselte er dabei offenbar das Gaspedal mit der Bremse. Anstatt zu stoppen, beschleunigte der Wagen abrupt nach vorne.

Direkt vor dem Fahrzeug befanden sich vier Kinder im Alter zwischen acht und zehn Jahren, die vor einem dortigen Imbisswagen warteten. Das Auto erfasste die Kindergruppe und prallte im Anschluss gegen den Imbissstand.

Die vier Kinder erlitten laut Polizeiangaben leichte Verletzungen. Sie wurden zur Sicherheit und für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

Auch der Inhaber des Imbisswagens zog sich leichte Verletzungen zu. Der 76-jährige Unfallverursacher erlitt einen Schock und musste noch vor Ort medizinisch betreut werden.