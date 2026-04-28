Glück im Unglück: 82-Jährige klettert nach Überschlag selbst aus ihrem VW

Neckargemünd - Ein Fahrfehler hat am Dienstagabend in Neckargemünd bei Heidelberg zu einem folgenschweren Unfall geführt. Ein Auto blieb auf dem Dach liegen.

Der VW der Seniorin überschlug sich. Die Seniorin (82) konnte sich selbst befreien. © René Priebe / PR-Video

Gegen 18.55 Uhr war ein 71-jähriger Mann mit seinem Opel Vivaro auf der Friedensbrücke in Fahrtrichtung Bammental unterwegs. An der Kreuzung zur Stadtmitte ordnete er sich zunächst auf der Linksabbiegerspur ein.

Als die Ampel auf Grün umsprang, missachtete der Fahrer jedoch die vorgeschriebene Fahrtrichtung. Statt abzubiegen, fuhr er geradeaus weiter in Richtung Bammentaler Straße.

Dabei kam es zur heftigen Kollision mit dem entgegenkommenden VW einer 82-Jährigen.

Die Wucht des Zusammenstoßes war so groß, dass sich der VW der Seniorin überschlug und schließlich auf dem Dach liegen blieb. Der Fahrerin gelang es jedoch, das schwer beschädigte Auto eigenständig zu verlassen.

Laut Polizei erlitt sie leichte Prellungen, wurde aber zur vorsorglichen Untersuchung und weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.