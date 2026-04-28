Unglück bei Reparatur: Mann (†75) von eigenem Wohnmobil überrollt

Wertheim - Reparaturarbeiten endeten am Montagnachmittag in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) in einer Katastrophe. Ein 75-jähriger Mann kam ums Leben, als sein eigenes Wohnmobil über ihn rollte.

Das Wohnmobil des Mannes setzte sich unvermittelt in Bewegung. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Der folgenschwere Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hielt sich der Senior zu diesem Zeitpunkt hinter seinem Reisemobil auf, um offenbar Reparaturarbeiten durchzuführen.

Aus bislang ungeklärter Ursache setzte sich das Fahrzeug plötzlich in Bewegung und rollte nach hinten.

Der 75-Jährige wurde von dem Fahrzeug überrollt und unter den Rädern eingeklemmt. Trotz des schnellen Eingreifens der alarmierten Feuerwehr, die den Mann aus seiner Lage bergen musste, kam jede Hilfe zu spät.

Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Verunglückten feststellen.