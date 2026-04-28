Erst vor 5 Monaten gekauft: Pickup-Truck crasht 214.000-Euro-Lamborghini

Orlando - Bei diesem Anblick blutet jedes Autofan-Herz! Auf einem Parkplatz in Florida crashte ein Pickup-Truck mit voller Wucht einen neuen Lamborghini, fuhr ihm bis auf die Windschutzscheibe. Die Reaktion des Besitzers der Luxus-Karre dürfte die meisten überraschen.

In Florida fuhr ein Pickup-Truck auf einem Parkplatz auf einen neuen Lamborghini auf. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/1realramon

Ramon Ferre hatte sich den schwarzen Lamborghini Huracán erst vor fünf Monaten als Belohnung für seine harte Arbeit und Disziplin in den letzen Jahren zugelegt. Kaufpreis: rund 250.000 Dollar (umgerechnet etwa 214.000 Euro)!

Der heftige Unfall ereignete sich auf einem Parkplatz in Orlando, Ramon war gerade auf dem Weg zum dort ansässigen Fitnessstudio und suchte mit seinem Lambo einen geeigneten Stellplatz.

Plötzlich lenkte eine Frau ihren Pickup viel zu rasant um die Kurve, übersah Ramon in seinem Wagen offenbar und fuhr auf ihn auf. "Sie fuhr ziemlich schnell, also bremste ich sofort ab. Ich setzte zurück", erinnert sich der US-Amerikaner gegenüber dem lokalen Fernsehsender "WESH".

Da die Frau noch immer aufs Gas drückte, flüchtete Ramon aus seinem Lamborghini. "Ich bin rausgesprungen, weil ich sah, wie sich das Rad weiterdrehte. Ich dachte nur: 'Die will ja noch weiter'."

Wie durch ein Wunder überlebte Ramon den Zusammenstoß ohne einen Kratzer. Er ist sich sicher, dass Gott ihn gerettet hat - und eben auch sein Luxuswagen. "Außerdem hatte sich ihre Achse an meiner A-Säule verhakt. Sonst hätte sie mich komplett zerstört", fügt er hinzu.