Opel gerät auf Gegenfahrbahn und streift Lkw: Frau und drei Kinder verletzt
Dettelbach - Folgenschwerer Unfall auf der ST2450 im unterfränkischen Landkreis Kitzingen! Ein Opel Corsa ist am Montagnachmittag mit einem Lastwagen kollidiert. Vier Menschen wurden verletzt, darunter drei Kinder.
Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war die Opel-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug bei Dettelbach gegen 14 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache auf die gegenüberliegende Fahrbahnseite geraten.
Ein entgegenkommender Sattelzug konnte dem in Richtung Mainfrankenpark fahrenden Corsa nicht mehr rechtzeitig ausweichen und wurde vom Opel gestreift. Der Laster durchbrach anschließend eine Leitplanke und kam schräg im Graben zum Stehen.
Während der Lkw-Fahrer bei dem Unfall unverletzt blieb, zogen sich die Frau am Steuer des Corsa und ihre drei Kinder im Wagen leichte Verletzungen zu.
Bei dem seitlichen Zusammenstoß wurde der Tank des Lastwagens beschädigt, Diesel lief aus. Die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun, war mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.
