Opel gerät auf Gegenfahrbahn und streift Lkw: Frau und drei Kinder verletzt

Dettelbach - Folgenschwerer Unfall auf der ST2450 im unterfränkischen Landkreis Kitzingen! Ein Opel Corsa ist am Montagnachmittag mit einem Lastwagen kollidiert. Vier Menschen wurden verletzt, darunter drei Kinder.

Im Opel befanden sich zum Unfallzeitpunkt eine Frau und drei Kinder. © NEWS5/Pascal Höfig

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war die Opel-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug bei Dettelbach gegen 14 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache auf die gegenüberliegende Fahrbahnseite geraten.

Ein entgegenkommender Sattelzug konnte dem in Richtung Mainfrankenpark fahrenden Corsa nicht mehr rechtzeitig ausweichen und wurde vom Opel gestreift. Der Laster durchbrach anschließend eine Leitplanke und kam schräg im Graben zum Stehen.

Während der Lkw-Fahrer bei dem Unfall unverletzt blieb, zogen sich die Frau am Steuer des Corsa und ihre drei Kinder im Wagen leichte Verletzungen zu.