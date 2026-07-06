Fahrzeuge krachen frontal ineinander: Zwei Autofahrer schwer verletzt

Bad Kreuznach - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf einem Zubringer zur B41 sind am Montagnachmittag zwei Autofahrer kollidiert und erheblich verletzt worden.

Auf der B41 sind zwei Autos frontal zusammengestoßen. © 5VISION.NEWS

Wie die Polizei am Abend mitteilte, kam es gegen 16.20 Uhr zu dem Zusammenstoß, als ein 47 Jahre alter Mann nach dem momentanen Stand der Ermittlungen mit seinem Wagen auf dem Zubringer stadtauswärts in Richtung B41 unterwegs war.

Ein 56-jähriger Autofahrer fuhr demnach zeitgleich in entgegengesetzter Richtung und verlor aus noch ungeklärter Ursache in einer Kurve die Kontrolle.

Er geriet mit seinem Fahrzeug auf die Gegenspur, der 47-Jährige konnte nicht mehr ausweichen. Es kam zur frontalen Kollision der beiden Autos.

Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurden die Männer schwer verletzt. Lebensgefahr bestand laut den Beamten allerdings nicht. Beide wurden nach einer Erstversorgung in Krankenhäuser gebracht.