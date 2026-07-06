Fahrzeuge krachen frontal ineinander: Zwei Autofahrer schwer verletzt

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Bei einem heftigen Verkehrsunfall auf einem Zubringer zur B41 in Bad Kreuznach sind am Montagnachmittag zwei Autofahrer kollidiert und schwer verletzt worden.

Von Jan Höfling

Bad Kreuznach - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf einem Zubringer zur B41 sind am Montagnachmittag zwei Autofahrer kollidiert und erheblich verletzt worden.

Auf der B41 sind zwei Autos frontal zusammengestoßen.
Auf der B41 sind zwei Autos frontal zusammengestoßen.  © 5VISION.NEWS

Wie die Polizei am Abend mitteilte, kam es gegen 16.20 Uhr zu dem Zusammenstoß, als ein 47 Jahre alter Mann nach dem momentanen Stand der Ermittlungen mit seinem Wagen auf dem Zubringer stadtauswärts in Richtung B41 unterwegs war.

Ein 56-jähriger Autofahrer fuhr demnach zeitgleich in entgegengesetzter Richtung und verlor aus noch ungeklärter Ursache in einer Kurve die Kontrolle.

Er geriet mit seinem Fahrzeug auf die Gegenspur, der 47-Jährige konnte nicht mehr ausweichen. Es kam zur frontalen Kollision der beiden Autos.

Unfall mit Blaulicht und Sirene: Rettungswagen im Einsatz kracht mit Mazda zusammen
Unfall Unfall mit Blaulicht und Sirene: Rettungswagen im Einsatz kracht mit Mazda zusammen

Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurden die Männer schwer verletzt. Lebensgefahr bestand laut den Beamten allerdings nicht. Beide wurden nach einer Erstversorgung in Krankenhäuser gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall massiv beschädigt, die Fahrer jeweils schwer verletzt.
Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall massiv beschädigt, die Fahrer jeweils schwer verletzt.  © 5VISION.NEWS

Der Abschnitt musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten für rund zweieinhalb Stunden für den Verkehr gesperrt werden. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Titelfoto: 5VISION.NEWS

Mehr zum Thema Unfall: