Transporter erfasst Radfahrer bei Mosbach: 62-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Mosbach - Ein 62-jähriger Fahrradfahrer wurde bei einem schweren Unfall auf der L527 lebensgefährlich verletzt und musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Der Transporter erfasste das Fahrrad. Der Radfahrer landete im Graben. © Aaron Klewer / EinsatzReport24

Nach Angaben der Polizei ereignete sich das Unglück am Montag gegen 16 Uhr. Der 62-jährige Radfahrer war auf der L527 von Mosbach kommend in Fahrtrichtung Sulzbach unterwegs. Als der Mann nach links auf einen angrenzenden Feldweg abbiegen wollte, kam es zu dem fatalen Zusammenstoß.

Ein 23-jähriger Fahrer eines Ford Transit, der auf derselben Strecke unterwegs war, erfasste den Radfahrer von hinten. "Der Zweiradlenker wurde auf den Pkw aufgeladen und landete neben der Fahrbahn im Graben", berichtete die Polizei.

Der Radfahrer erlitt bei der Kollision lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. Der 23-jährige Fahrer des Transporters blieb unverletzt.