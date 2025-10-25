Drei Tote: Ford kracht frontal gegen Baum

Neustadt/Orla - Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen im Saale-Orla-Kreis sind mehrere Menschen ums Leben gekommen.

Die Unfallopfer konnten nicht mehr gerettet werden. © Bodo schackow

Auf der Landstraße 1077 zwischen Linda und Neustadt an der Orla war ein Ford Ranger frontal gegen einen Baum gekracht. Zuvor war das Fahrzeug aus bislang noch ungeklärten Gründen von der Straße abgekommen.

Das Auto wurde bei der Kollision völlig zerstört. Alle drei Personen im Fahrzeug überlebten den Crash nicht und verstarben noch an der Unglücksstelle. Den Angaben nach handelt es sich bei den Toten um einen Mann und zwei Frauen im Alter von 61 bis 70 Jahren, die in familiärer beziehungsweise freundschaftlicher Beziehung gestanden hätten.

Zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort im Einsatz. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro beziffert.