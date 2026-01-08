Gegen Strommast geknallt: Mercedes-Fahrer legt Bahnstrecke lahm

Heidelberg - Im Zuge eines heftigen Unfalls hat ein Mercedes-Fahrer (62) die Stromversorgung einer Straßenbahn in Heidelberg gekappt.

Infolge des Unfalls musste der Bahnverkehr auf der Strecke eingestellt werden. © René Priebe

Der 62-Jährige war am Donnerstagnachmittag, gegen 16.14 Uhr, mit seinem Benz in Richtung Heidelberg unterwegs, als er plötzlich nach links von der Fahrbahn abkam, wie das Polizeipräsidium Mannheim am Abend mitteilte.

Im Anschluss rauschte der Wagen über einen Grünstreifen und donnerte letztlich frontal gegen einen Oberleitungsmast am Straßenrand.

Der Mast, der den Straßenbahnverkehr wischen den Haltestellen Rohrbach Süd und Bergfriedhof mit Strom versorgt, wurde dabei aus seiner Verankerung gerissen. Auf der Bahnstrecke ging zwischenzeitlich nichts mehr, auch die B3 in Richtung Stadtmitte wurde gesperrt.

Der Mercedes-Fahrer blieb glücklicherweise unversehrt. Allein an seinem Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro. Der Schaden am Strommast konnte noch nicht beziffert werden.