Dreijähriger stürzt aus Fenster im dritten Stock und hat "großen Schutzengel"

Rödermark - Ein Polizeisprecher war sich sicher: Ein kleiner Junge habe am zurückliegenden Wochenende "einen großen Schutzengel" gehabt, als er aus dem dritten Stock eines Hauses fiel.

Ein kleiner Junge wurde zwar verletzt, überlebte aber mit enormem Glück einen Sturz aus dem dritten Stock. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Beinahe-Unglücks in Rödermark-Urberach. (Symbolbild) © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Arnulf Stoffel/dpa

Das Unglück ereignete sich am Samstagabend in Rödermark-Urberach im südosthessischen Landkreis Offenbach, wie die Beamten am heutigen Montag mitteilten.

Demnach stürzte ein Dreijähriger aus noch nicht abschließend geklärter Ursache aus einem Fenster im dritten Stock eines Wohnhauses.

Dabei hatte der Junge enormes Glück: Er überlebte den Sturz, da er "auf eine Grünfläche beziehungsweise in das dortige Buschwerk", fiel, wie der Sprecher weiter ausführte.

Als Helfer hinzueilten, war der Dreijährige ansprechbar. Die Einsatzkräfte des herbeigerufenen Rettungsdienstes brachten den Jungen in ein Krankenhaus, wo im Rahmen einer genauen Untersuchung unter anderem eine Beckenfraktur sowie Prellungen diagnostiziert wurden.

Was die Ursache für den Fenstersturz betrifft, gehen die Beamten des Polizeipräsidiums Südosthessen aufgrund von Zeugenaussagen von einem Unfall aus.