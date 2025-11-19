Statt zu helfen: Unfallfahrer ergreifen nach Crash die Flucht!

Düsseldorf - In Düsseldorf sind in der Nacht zum Mittwoch zwei Autos miteinander kollidiert. Ein verletzter 54-Jähriger musste daraufhin durch die Feuerwehr befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Beide Fahrzeuge erlitten bei dem Crash einen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. © Patrick Schüller

Offiziellen Angaben der Polizei zufolge war der Mann mit seinem Opel in Richtung Dreherstraße unterwegs, als er auf Höhe der Sichelstraße mit einem BMW zusammenprallte.

Durch die Wucht des Unfalls wurde der Mann leicht verletzt und in seinem Wagen eingeklemmt. Statt dem Verletzten zu helfen, ergriffen die drei Insassen des BMW jedoch die Flucht.

Kurze Zeit später meldete sich schließlich ein 25-Jähriger aus Düsseldorf bei der Polizei. Wie er mitteilte, sei er Mitfahrer in dem stark beschädigten BMW gewesen.