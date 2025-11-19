Touristin (†27) aus Deutschland stirbt nach Unfall auf Mauritius

Zehn Tage nach einem folgenschweren Verkehrsunfall ist eine deutsche Urlauberin (27) auf Mauritius an den Folgen ihrer schweren Verletzungen gestorben.

Von Vel Moonien

Port Louis (Mauritius) - Zehn Tage nach einem schweren Verkehrsunfall ist eine 27 Jahre alte deutsche Urlauberin auf der Insel Mauritius an den Folgen ihrer schweren Verletzungen gestorben.

Der Traumurlaub auf Mauritius endete für eine deutsche Touristin (†27) mit dem Tod. (Symbolbild)
Der Traumurlaub auf Mauritius endete für eine deutsche Touristin (†27) mit dem Tod. (Symbolbild)  © Carola Frentzen/dpa

Ihr Ehemann wurde nach Angaben der örtlichen Behörden bei dem Unfall schwer verletzt.

Demnach war ein Busfahrer ohne Führerschein damals in der Nähe des Dorfes Le Morne mit dem Fahrzeug des Urlauberpaares aus Nordrhein-Westfalen zusammengeprallt.

Das Paar stammte den Angaben zufolge aus Bielefeld.

Der Busfahrer hatte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Hotels der Insel im Indischen Ozean befördert. Auch eine 25 Jahre alte Frau aus dem Inselstaat kam bei dem Unfall ums Leben. Die junge Mutter hatte erst wenige Tage zuvor die Arbeit im Hotel aufgenommen.

Titelfoto: Carola Frentzen/dpa

Mehr zum Thema Unfall: