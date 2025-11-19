Touristin (†27) aus Deutschland stirbt nach Unfall auf Mauritius

Port Louis (Mauritius) - Zehn Tage nach einem schweren Verkehrsunfall ist eine 27 Jahre alte deutsche Urlauberin auf der Insel Mauritius an den Folgen ihrer schweren Verletzungen gestorben.

Der Traumurlaub auf Mauritius endete für eine deutsche Touristin (†27) mit dem Tod. (Symbolbild) © Carola Frentzen/dpa

Ihr Ehemann wurde nach Angaben der örtlichen Behörden bei dem Unfall schwer verletzt.

Demnach war ein Busfahrer ohne Führerschein damals in der Nähe des Dorfes Le Morne mit dem Fahrzeug des Urlauberpaares aus Nordrhein-Westfalen zusammengeprallt.

Das Paar stammte den Angaben zufolge aus Bielefeld.