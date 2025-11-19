Touristin (†27) aus Deutschland stirbt nach Unfall auf Mauritius
Von Vel Moonien
Port Louis (Mauritius) - Zehn Tage nach einem schweren Verkehrsunfall ist eine 27 Jahre alte deutsche Urlauberin auf der Insel Mauritius an den Folgen ihrer schweren Verletzungen gestorben.
Ihr Ehemann wurde nach Angaben der örtlichen Behörden bei dem Unfall schwer verletzt.
Demnach war ein Busfahrer ohne Führerschein damals in der Nähe des Dorfes Le Morne mit dem Fahrzeug des Urlauberpaares aus Nordrhein-Westfalen zusammengeprallt.
Das Paar stammte den Angaben zufolge aus Bielefeld.
Der Busfahrer hatte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Hotels der Insel im Indischen Ozean befördert. Auch eine 25 Jahre alte Frau aus dem Inselstaat kam bei dem Unfall ums Leben. Die junge Mutter hatte erst wenige Tage zuvor die Arbeit im Hotel aufgenommen.
