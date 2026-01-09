Bus rutscht auf schneeglatter Straße Abhang hinunter

Ebhausen - Ein Linienbus ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf einer schneeglatten Straße im Landkreis Calw einen Abhang hinuntergerutscht.

Die Straße war zum Zeitpunkt des Unfalls schneebedeckt. © Alexander Hald/7aktuell

Der Bus war von Ebhausen Richtung Altensteig unterwegs, als er nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei aufgrund von Glätte in einer Kurve nach links von der Straße abkam.

Der Bus fuhr eine Böschung hinunter und blieb an einem Baum stehen.

Der Busfahrer und zwei Insassen wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.