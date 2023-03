18-Jähriger ohne Führerschein rast mehrere Menschen tot: Viertes Opfer erliegt seinen Verletzungen

Eilenburg - Traurige Nachrichten aus Nordsachsen: Fünf Tage nach dem tödlichen Unfall auf der B87 in Eilenburg ist ein weiterer Autofahrer am Montag seinen schweren Verletzungen erlegen.

Der Fahrer (18) des Mercedes krachte am Donnerstag auf der B87 in mehrere Fahrzeuge. © Tobias Junghannß

Wie die Leipziger Polizei am Dienstagvormittag mitteilte, handelt es sich um einen 67-jährigen Insassen aus dem Mitsubishi, der ebenfalls in das tragische Unglück verwickelt war.

Den Informationen zufolge werden drei weitere Personen mit schwersten Verletzungen noch immer im Krankenhaus behandelt.

Der verheerende Crash war am Donnerstagvormittag gegen 10.45 Uhr auf der Bundesstraße 87 in Eilenburg passiert. Die Rekonstruktion des Unfallhergangs sei schwierig gewesen, doch mittlerweile haben sich neue Erkenntnisse ergeben.

Nach aktuellem Ermittlungsstand habe der 18-jährige Unfallverursacher, der keinen Führerschein besitzen soll, vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Mercedes verloren.

Es kam zum Zusammenstoß mit dem Richtung Torgau fahrenden Mitsubishi, in dem auch der 67-Jährige saß. "In der Folge geriet der Mitsubishi auf den Randstreifen und danach in den Gegenverkehr, wo er mit dem in Richtung Leipzig fahrenden Lkw zusammenstieß", so die Polizei weiter.