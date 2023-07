Eine Tote (†69) und vier Schwerverletzte bei Kreuzungs-Crash in Unterfranken

Oberelsbach - Bei einem Unfall am Nachmittag des heutigen Samstags ist im unterfränkischen Oberelsbach (Landkreis Rhön-Grabfeld) eine 69 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Vier weitere Personen wurden schwer verletzt.

Dabei übersah der Mann offenbar einen mit sechs Personen besetzten BMW, der zeitgleich auf der Hochröhnstraße aus Richtung Bischofsheim in die Kreuzung einfuhr und Vorfahrt hatte.

Ein Sprecher der Polizei schilderte den derzeitigen Stand der Ermittlungen. Demnach war ein mit fünf Personen besetzter Skoda gegen 14.30 Uhr auf der Staatsstraße 2286 in Richtung Oberelsbach unterwegs, als der 62-jährige Fahrer in die Kreuzung mit der Hochröhnstraße fuhr.

Dabei wurde eine 69-jährige Mitfahrerin im BMW so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Vier weitere beteiligte Personen mussten mit schweren Verletzungen von Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen werden.

Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls laufen. Auch ein Sachverständiger wurde hinzugezogen.