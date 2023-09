Er hatte den VW übersehen: 15-jähriger Mopedfahrer schwer verletzt

Der Verkehrsunfalldienst ermittelt zur Kollision. (Symbolbild) © 123RF/bwylezich

Angaben der Polizei zufolge war der 15-Jährige gegen 11.40 Uhr mit seinem Moped im Ortsteil Zwethau unterwegs.

Als er von der Staatsstraße 25 nach links auf die B87 abbiegen wollte, übersah er einen VW und nahm ihm die Vorfahrt.

Der 86-jährige Fahrer des VW konnte dem Moped nicht mehr ausweichen, wodurch es zum Zusammenstoß kam.

Aufgrund des Sturzes verletzte sich der Jugendliche schwer und musste mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

"Am Pkw und am Moped entstanden Schäden in einer Gesamthöhe von etwa 12.000 Euro", so Polizeisprecherin Sandra Freitag.