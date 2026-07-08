Er kam nicht von der Arbeit heim: Frau sucht ihren Mann und findet ihn tot unter Radlader

Eisenbach - Ein Mann kommt nicht von der Arbeit in Eisenbach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) nach Hause. Seine Frau wundert sich, sucht ihn - und bekommt schreckliche Gewissheit.

Der Rettungsdienst konnte den 70-Jährigen nicht retten. (Symbolfoto) © Nicolas Armer/dpa

Der Mann ist auf einem Firmengelände in der Hauptstraße wohl von der Schaufel eines Radladers eingeklemmt worden und gestorben. Andere Menschen waren bei dem Unfall gegen 16.40 Uhr nicht anwesend, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die Ehefrau des 70-Jährigen hatte sich gewundert, warum ihr Mann am Dienstag nicht nach Hause gekommen war.

Sie hatte die Firma aufgesucht und den Verunglückten gemeinsam mit Mitarbeitern leblos gefunden.