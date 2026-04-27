Frau wird von Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt
Bremen - Schrecklich! Am Montag ist in Bremen eine 73-jährige Frau von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden.
Wie ein Sprecher der Polizei Bremen gegenüber TAG24 mitteilte, hatte sich der tragische Unfall gegen 13.50 Uhr in der Sankt-Gotthard-Straße im Stadtteil Osterholz ereignet.
Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte die ältere Frau die Fahrbahn überqueren, als sie aus noch ungeklärter Ursache von der Straßenbahn erfasst wurde.
Dabei erlitt die 73-Jährige so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Weitere Personen sollen nach derzeitigem Stand nicht verletzt worden sein.
Wie der Sprecher weiter erklärte, laufen die Maßnahmen vor Ort noch. Unter anderem führen die Beamten Zeugenbefragungen durch, um den genauen Hergang des tödlichen Unfalls zu ermitteln.
Titelfoto: XOYO