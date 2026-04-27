Frau wird von Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt

Bremen - Schrecklich! Am Montag ist in Bremen eine 73-jährige Frau von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden.

In Bremen ist eine Frau am Dienstag von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden. © XOYO

Wie ein Sprecher der Polizei Bremen gegenüber TAG24 mitteilte, hatte sich der tragische Unfall gegen 13.50 Uhr in der Sankt-Gotthard-Straße im Stadtteil Osterholz ereignet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte die ältere Frau die Fahrbahn überqueren, als sie aus noch ungeklärter Ursache von der Straßenbahn erfasst wurde.

Dabei erlitt die 73-Jährige so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Weitere Personen sollen nach derzeitigem Stand nicht verletzt worden sein.