Fahranfänger (18) unachtsam: Vier teils schwer Verletzte in Mannheim

Mannheim - Einem Fahranfänger (18) in Mannheim passierte am Mittwochabend ein fataler Fehler. In der Folge wurden vier Menschen teils schwer verletzt.

Der Hyundai kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. © René Priebe / PR-Video

Der 18-Jährige war mit seinem BMW gegen 22 Uhr auf der Jungbuschbrücke in Richtung Neckarstadt unterwegs. Beim Spurwechsel übersah er jedoch den von links kommenden Hyundai eines 33-Jährigen.

Laut Polizei kam es zur Kollision, der Hyundai wurde auf die Gegenfahrbahn geschoben, kippte um und blieb auf dem Dach liegen.

Der 33-Jährige erlitt schwere Verletzungen, seine drei Mitfahrer im Alter von neun bis 30 Jahren wurden leicht verletzt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.