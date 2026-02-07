Autos krachen frontal zusammen: Eine Frau verletzt

Gäufelden-Nebringen (Landkreis Böblingen) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Nebringen ist eine 29-Jährige leicht verletzt worden.

Die Mercedes A-Klasse kam nach dem Zusammenstoß kurz vor einem Baum zum Stehen. © SDMG / Dettenmeyer

Wie die Polizei mitteilte, war eine 32-Jährige am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr mit ihrer Mercedes A-Klasse auf der K1031 von Sindlingen in Richtung Nebringen unterwegs.

Aus bislang unbekannter Ursache stieß sie in Höhe des Sportplatzes Nebringen frontal mit einem entgegenkommenden Ford Fiesta zusammen.

Durch die Kollision wurde der Mercedes an den Straßenrand geschleudert und kam kurz vor einem Baum stehen.

Bei dem Unfall wurde die 29-jährige Fahrerin des Fords leicht verletzt.