Fahranfänger gerät in Gegenverkehr: Zwei Schwerverletzte
Von Markus Lenhardt
Herbrechtingen - Ein 19-Jähriger ist auf einer Bundesstraße bei Herbrechtingen (Kreis Heidenheim) mit einem Auto verunglückt.
Er geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte in einen anderen Wagen, wie die Polizei mitteilte.
Der junge Mann und der 54 Jahre alte Fahrer des anderen Autos wurden schwer verletzt.
Sie kamen ins Krankenhaus.
Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.
Titelfoto: Nicolas Armer/dpa