Fahranfänger gerät in Gegenverkehr: Zwei Schwerverletzte

Auf einer Bundesstraße im Kreis Heidenheim prallen zwei Autos zusammen.

Von Markus Lenhardt

Herbrechtingen - Ein 19-Jähriger ist auf einer Bundesstraße bei Herbrechtingen (Kreis Heidenheim) mit einem Auto verunglückt.

Beide Fahrer wurden schwer verletzt. (Symbolbild)
Beide Fahrer wurden schwer verletzt. (Symbolbild)  © Nicolas Armer/dpa

Er geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte in einen anderen Wagen, wie die Polizei mitteilte.

Der junge Mann und der 54 Jahre alte Fahrer des anderen Autos wurden schwer verletzt.


Sie kamen ins Krankenhaus.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Titelfoto: Nicolas Armer/dpa

Mehr zum Thema Unfall: