Schwerer Unfall im Ruhrgebiet: Auto prallt gegen Baum, ein Toter und eine Schwerverletzte

Castrop-Rauxel (Recklinghausen) - Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Samstag in Castrop-Rauxel (Recklinghausen) ein 78-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen.

Die Ursache des Unglücks ist bislang noch nicht bekannt. © Justin Brosch/dpa

Seine 79 Jahre alte Ehefrau, die auf dem Beifahrersitz saß, wurde schwer verletzt von der Feuerwehr aus dem Wagen geborgen.

Wie ein Polizeisprecher in Recklinghausen bekannt gab, wurde die Frau mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.