Schwerer Unfall im Ruhrgebiet: Auto prallt gegen Baum, ein Toter und eine Schwerverletzte
Von Frank Christiansen
Castrop-Rauxel (Recklinghausen) - Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Samstag in Castrop-Rauxel (Recklinghausen) ein 78-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen.
Seine 79 Jahre alte Ehefrau, die auf dem Beifahrersitz saß, wurde schwer verletzt von der Feuerwehr aus dem Wagen geborgen.
Wie ein Polizeisprecher in Recklinghausen bekannt gab, wurde die Frau mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.
Der Wagen des Ehepaares aus Schwerte war aus zunächst unklarer Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an.
Titelfoto: Justin Brosch/dpa