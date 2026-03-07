Schwerer Unfall im Ruhrgebiet: Auto prallt gegen Baum, ein Toter und eine Schwerverletzte

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Samstag in Castrop-Rauxel ein 78-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen.

Von Frank Christiansen

Castrop-Rauxel (Recklinghausen) - Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Samstag in Castrop-Rauxel (Recklinghausen) ein 78-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen.

Die Ursache des Unglücks ist bislang noch nicht bekannt.  © Justin Brosch/dpa

Seine 79 Jahre alte Ehefrau, die auf dem Beifahrersitz saß, wurde schwer verletzt von der Feuerwehr aus dem Wagen geborgen.

Wie ein Polizeisprecher in Recklinghausen bekannt gab, wurde die Frau mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Der Wagen des Ehepaares aus Schwerte war aus zunächst unklarer Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an.

Titelfoto: Justin Brosch/dpa

